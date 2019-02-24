BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin tanzim satış hamlesiyle vatandaşın yanında olduğunu net bir şekilde gösterdiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, devletin piyasa denetimi ve gözetimi görevinin önemine dikkat çekti. Bu konuda yapılan spekülasyon ve eleştirilerin yersiz olduğunu belirten Kaan, "Bir yerde sıkıntı varsa elbette devlet ağırlığını koyacak. Bu gayet doğal bir hamle" dedi.Devletin piyasa denetim ve gözetimindeki yetkinliği önemli. Stok yapan ve fahiş fiyata satan denetlenecektir. Enflasyon sepetinin yüzde 26'sını gıda oluşturuyor. Burada yaşanan bir sıkıntı enflasyonu artırıyor.Her konuda olduğu gibi tarımda da üretimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Üretim artarsa sorun çözülür. İş dünyası olarak karamsarlık içinde değiliz. Bu ülke bizim, geleceğimiz parlak. Yılmadan çalışacağız, üreteceğiz ve satacağız. Türkiye'de 11 bin üyemiz var ve 2 milyona yakın istihdamı yönetiyoruz. Üretimi yapan biziz. Yüzde 98'imiz yerli ve milli sermaye. Üyelerimize motivasyon desteği veriyoruz. Çünkü üretemezsek enflasyonu çözemeyiz, işsizliği önleyemeyiz. Dolarizasyona karşı içeride üretmek zorundayız.Biz Türkiye'nin 2019'da büyüyeceğine inanıyoruz. Yaratılmaya çalışılan negatif havaya rağmen ülkede seçim sonrasında pozitif bir ortam oluşacak.İhracatın ithalatı karşılama oranı artıyor, cari açığın azalması, kurdaki gerileme ve belirsizliğin ortadan kalkacak olması bizleri umutlandırıyor. Ayrıca tüketimdeki artış da başka olumlu bir durum. Seçim sonrası yabancı yatırımların artacağı beklentisi güçleniyor. Türkiye'de cazip yatırım koşulları var. Uluslararası arenada Türkiye'nin önemi artıyor. Ben yabancı yatırımcının Türkiye'ye kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum.MÜSİAD olarak Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye büyük önem verdiklerini söyleyen Abdurrahman Kaan, "Yeri geldiğinde sermayelerimizi de verelim diye yola çıktık. Bu bir vatan mücadelesidir" dedi. Üyelerinin kredi maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyetçi olduğunu anlatan MÜSİ- AD Başkanı, son dönemde bankaların tavrında bir yumuşama olduğunu belirtti.Kendişirketi Kaanlar Gıda'da operasyon ve satışın başında olduğunu anlatan Abdurrahman Kaan, şunları anlattı: "Dijital dünya işimizi kolaylaştırıyor. Haftada bir-iki gün kendi şirketime gidiyorum. Şirketimizi kriz döneminde bile büyüttük. 2018'in son dört ayında, yüzde 25 civarında büyümemiz söz konusu oldu. Borca dayalı büyümüyoruz. Özkaynağımızla yatırım yapan bir aileyiz. İğneyle kuyu kazarak buralara geldik. Bugün sütte 11 bin, zeytinde 15 bin üreticiyle çalışıyorum. Karşımda tüccar olmadığı için paralarını gününde ödemek zorundayım. Onlara bizi sorarsanız dua ederler. Bunu bereket olarak görüyoruz. Şirketimizde 1.000 kişi çalıştırıyoruz. Kazandığımızı sosyal sorumluluk projelerinde değerlendiriyoruz. Bir arabam, bir evim var. İnancımın gereği kul olduğumu biliyorum, bugün var yarın yokum. Bugün insanları memnun ederek yarına çıkarsam, bundan güzeli yok."92 ülkeye teşkilatımızı yaydık. Yurtdışında büyük itibar görüyoruz. Yurtdışı ziyaretlerimizde Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunacağız. 2018 Afrika yılıydı, bu yılı Asya Pasifik ve Latin Amerika yılı ilan ettik. Afrika'da gelişimimizi tamamladık. Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika şubemizin yönetiminde. Sudan'da Katar Büyükelçiliği'ni MÜSİAD binasına dönüştürdük. Afrika'da ticaretimizi artırma yönünde çalışıyoruz. Afrika ile ilgili Kültür ve Ticaret Merkezleri projemizi tamamladık. Nisanın başında Benin'e gidip inceleme yapacağız.