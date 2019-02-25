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Bedelli etkisi! başvuruları yüzde 60 azaldı

görevini ertelemek isteyen çok sayıda genç programlarıyla 3 yıl kazanıyordu. Vakıf üniversitelerinde 15 bin, devlet üniversitelerinde ise 4-5 bin liradan başlayan bu programlara artık nedeniyle ihtiyaç kalmadı. Devlet üniversitelerine yüksek lisans başvuruları yüzde 60, vakıf üniversitelerinde yüzde 50 azaldı.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 09:30
Bedelli etkisi! Yüksek lisans başvuruları yüzde 60 azaldı

2018'de çağındaki birikmiş kişi sayısı 5 milyonu aşınca hükümet tarafından çıkartılan '' ile buradaki yığılmanın önüne geçildi ve 633 bin 844 kişi 15'er bin lira ödeyerek 21 günlük askerlik programına başvurdu. Hayata geçirilmesi planlanan yeni askerlik modeli ile bedelli askerlik uygulaması bundan sonra daha kapsayıcı ve sürekli hale gelecek. Ancak bu durum üniversitelerin gelir kaynaklarında önemli bir daralmaya neden olacak. Şimdiye kadar buradaki yığılmalardan en büyük kazancı üniversiteler sağlıyordu. Özellikle vakıf üniversitelerinin 100 milyonlarca liralık bir gelir kalemi buradan geliyordu.

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Bedelli etkisi! Yüksek lisans başvuruları yüzde 60 azaldı
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