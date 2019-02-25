Bedelli etkisi! Yüksek lisans başvuruları yüzde 60 azaldı

2018'de askerlik çağındaki birikmiş kişi sayısı 5 milyonu aşınca hükümet tarafından çıkartılan 'bedelli askerlik' ile buradaki yığılmanın önüne geçildi ve 633 bin 844 kişi 15'er bin lira ödeyerek 21 günlük askerlik programına başvurdu. Hayata geçirilmesi planlanan yeni askerlik modeli ile bedelli askerlik uygulaması bundan sonra daha kapsayıcı ve sürekli hale gelecek. Ancak bu durum üniversitelerin gelir kaynaklarında önemli bir daralmaya neden olacak. Şimdiye kadar buradaki yığılmalardan en büyük kazancı üniversiteler sağlıyordu. Özellikle vakıf üniversitelerinin 100 milyonlarca liralık bir gelir kalemi buradan geliyordu.