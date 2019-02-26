Otomotiv sektörüne yeni oyuncu müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 14'lük artışla 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım çektiğini, en çok yatırım yapan ilk iki ülkenin Hollanda ve Azerbaycan olduğunu söyledi. Ermut, otomotiv sektörüne de yeni bir oyuncunun girebileceği müjdesini verdi.Yabancı yatırım miktarındaki artışın Türkiye ekonomisine duyulan güvenin sonucu olduğunu aktaran Ermut, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yabancı yatırımlardaki karar alma mekanizmasında ciddi katkıları olduğunu belirtti. Ermut, yabancı yatırımları etkileyen en önemli konulardan birinin yatırım yapılan ülkedeki güvenlik algısı olduğuna işaret ederek, global şirketlerin yönetim kurulu toplantılarını tekrar Türkiye'de yapmaya başladığını dile getirdi. Son 16 yılda her yıl ortalama 13 milyar dolarlık doğrudan yatırım rakamına ulaşıldığını vurgulayan Ermut, dünyadaki doğrudan yatırımlardan alınan payın kısa vadede yüzde 1.5'lere, uzun vadede yüzde 2 seviyesine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Arda Ermut, Honda'nın yeniden yapılanma kapsamındaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "Anladığımız kadarıyla global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yeniden yapılandırma var. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli. Önümüzdeki ay Japonya'ya ziyaretimiz olacak."