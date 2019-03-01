2 milyon haneye elektrik desteği bugün başlıyor

Elektrik desteği ödemeleri bugün PTT aracılığıyla başlayacak. Dört kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altındaysa elektrik yardımı alabilecek.



KİŞİ SAYISINA GÖRE

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca düzenli yapılan yardımlar, aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk vatandaşı hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilecek. Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunanlara, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.