Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 2 milyon haneye elektrik desteği bugün başlıyor

2 milyon haneye bugün başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği yaşama geçti. Toplam 2 milyon 22 bin aileye evde yaşayan kişi sayısına göre aylık 80 liraya kadar sağlanacak.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 09:49
2 milyon haneye elektrik desteği bugün başlıyor

ödemeleri bugün aracılığıyla başlayacak. Dört kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altındaysa elektrik yardımı alabilecek.

KİŞİ SAYISINA GÖRE

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca düzenli yapılan yardımlar, aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk vatandaşı hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilecek. Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunanlara, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 milyon haneye elektrik desteği bugün başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN