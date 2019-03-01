FETÖ’cü Kaynak’ın Kırgızistan’daki malları TMSF’ye geçti

BUGÜN NELER OLDU

Kırgızıstan Yüksek Mahkemesi, Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen NT Kitap Kırtasiye A.Ş.'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, darbe girişiminin hemen ardından Emin Kızılkaya isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildi. TMSF avukatlarının 2016'da Bişkek Şehir Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz, mahkemece yerinde görüldü. Bişkek Şehir Mahkemesi'nin 14 Aralık 2018'de yürürlüğe giren kararıyla, NT Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'nin Kırgızistan'daki şubesi "OsOO Kaynak" işletmesinin yeniden kayıttan geçirilmesine dair Adalet Bakanlığı'nın 30 Eylül 2016 tarihli ve 2664 sayılı emri geçersiz sayıldı.