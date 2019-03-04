Muhiddin Gülal: TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif büyüklüğü 57,9 milyar TL

Gülal, Ocak 2017'den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grubu'nun ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, ihracat verileri ve 2023 hedeflerinin yanı sıra TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili son rakamları paylaştı.

FETÖ aidiyeti ve iltisakı olması nedeniyle TMSF kayyumluğunda yönetilen 932 şirketin bulunduğunu aktaran Gülal, bu şirketlerin toplam öz kaynaklarının 21,2 milyar TL, cirolarının 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğünün de 57,9 milyar TL olduğunu söyledi.

Gülal, bu şirketlerde şu anda 44 bin 306 kişinin çalıştığını vurgulayarak, "Biz bu yapıya aidiyeti olan şahısları, Türkiye hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız. Şirketlerin her biri milli servet, her birinin ekonomiye önemli katkıları var. Dolayısıyla bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecekler. Devraldığımızdan bu yana 932 şirket aktif olarak yüzde 29 büyüdü ve büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"AYDINLI GRUBU'NUN CİROSU YÜZDE 45,6 ARTTI"

TMSF Başkanı Gülal, hazır giyim perakendeciliğinin önemli aktörü olan Aydınlı Grubu'nun 12 şirket ile birlikte, ağırlıklı olarak tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Aydınlı Grubu'nun 2018 rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülal, "Grubun toplam istihdam sayısı 4 bin 822. Biz bu gurubu Ocak 2017'de devraldık. Devraldığımızda şirkette 3 bin 762 çalışıyordu. Böylece bin 60 kişilik ilave istihdam sağladık. Grubun toplam cirosu da 2,4 milyar TL'ye geldi. Bir evvelki yıla göre yüzde 45,6 seviyesinde artış söz konusu." diye konuştu.

Aydınlı'nın hazır giyim sektöründe ciro olarak 4. sırada olduğunu ve bu anlamda lokomotif şirketler arasında yer aldığına işaret eden Gülal, hazır giyim sektöründe vergi öncesi kâr sıralamasında birinci sırada yer alan Aydınlı'nın tüm sektörler içerisinde de 41. sırada olduğunu söyledi.

Gülal, şirket mağaza sayısını 528'den 619'a yükselterek 91 mağaza açtıklarını kaydederek, bunların 333 tanesinin yurt içinde, 286 tanesinin de yurt dışında olduğunu dile getirdi. Erkek giyim markası Pierre Cardin'i bayan giyiminde de büyütmek istediklerini, markanın pilot birkaç mağazadan gelecek raporlara göre hem erkek hem bayan sektöründe faaliyet göstereceğini anlatan Gülal, U.S. Polo'ya da çocuk giyimi eklediklerini söyledi. Almanya'da büyüme planları olduğuna dikkati çeken Gülal, yatırım ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapmaktan imtina etmediklerini, bu manada Silivri'de 110 dönümlük araziye gruba hem lojistik hem de operasyon merkezi olarak hizmet verecek lojistik merkezi kurmak istediklerini ve bunun ilk etabının nisan-mayıs aylarında faaliyete geçeceğini ifade etti.

Gülal, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nda TMSF şirketleri olarak etkin rol aldıklarını anlatarak, Aydınlı'nın Eylül 2018'de yüzde 95 artışla 220 milyon TL'ye ulaşan rakam ile tarihinin en yüksek aylık cirosunu yakaladığını söyledi.

Şirketi devraldıktan sonra yüzde 81 büyüttüklerini ve borçlanmasını ciddi seviyede aşağıya çektiklerini vurgulayan Gülal, Grubun 2018 yılında ihracatının 372 milyon TL ve aktif büyüklüğünün 4,4 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.

"YURT DIŞINDAKİ MALLARI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muhiddin Gülal, FETÖ şirketleri ile ilgili süreç tamamlanmadan halka açılma gibi bir aksiyon almanın doğru olmadığını ve Aydınlı Grubu'nda da mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek, müsadere kararı verilen şirketlerle ilgili ise böyle bir çalışmanın önümüzdeki günlerde yapılabileceğini söyledi.

Gülal, şunları kaydetti:

"Şirketin ekonomik devamlılığı söz konusuysa satışı gündeme gelebiliyor ama elimizdeki büyük yapılarda ekonomik devamlılıkla alakalı bir tehlike söz konusu olmadığı için mahkeme süreçleri kesinleşinceye kadar şirketlere vaziyet etmeye devam edeceğiz. Ekonomik devamlılığında tehlike olan şirketlerin satışıyla ilgili çalışmalarımız var. Kamuoyunda bilinen şirketlerden yok. Hazırlık yaptığımız Naksan Grubu var. Naksan'ın halı ve plastik firmaları ile Adularya Termik Santrali'ni satmayı planlıyoruz."

Yurt dışında usulsüz devredilen FETÖ varlıklarının TMSF'ye kazandırılmasıyla ilgili etkin bir mücadele yürüttüklerini aktaran Gülal, "Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, İngiltere, Avrupa ve Amerika'da var. Bunlarla ilgili Kırgızistan özelinde olduğu gibi iyi neticeler alıyoruz. İnşallah tüm mahkemelerimizden iyi neticeler alarak bu malları ülkemize kazandıracağız." diye konuştu.