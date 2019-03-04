Vakıfbank faiz oranları indi mi? İşte yeni Vakıfbank bireysel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre Vakıfbank faiz oranları da indirildi. 1.5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranı %1.63'ten %1.49'a indirilirken sıfır ve ikinci el araçlar için kullanılan taşıt kredilerinde faiz oranları %1.72'den %1.55'e çekildi.

Bireylerin en çok tercih ettiği kredi türlerinin ilk sırasında yer alan bireysel ihtiyaç kredisi için ise Vakıfbank kredi faiz oranlarında ciddi bir indirin yapıldı. %1.77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişikliklerden sonra %1.59'a düştü.