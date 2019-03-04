Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Vakıfbank faiz oranları indi mi? İşte yeni Vakıfbank bireysel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...

? İşte yeni Vakıfbank bireysel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...

? Vatandaşlar büyük bir ilgi ve merakla Vakıfbank faiz oranlarını araştırıyor. Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Vakıfbank yaptıkları açıklamalarda; ekonomimizde yaşanan olumlu gelişmeler ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi vatandaşa yansıtmak için faiz indirimi kararı aldı.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:25
Vakıfbank faiz oranları indi mi? İşte yeni Vakıfbank bireysel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre Vakıfbank faiz oranları da indirildi. 1.5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranı %1.63'ten %1.49'a indirilirken sıfır ve ikinci el araçlar için kullanılan taşıt kredilerinde faiz oranları %1.72'den %1.55'e çekildi.

Bireylerin en çok tercih ettiği kredi türlerinin ilk sırasında yer alan bireysel ihtiyaç kredisi için ise Vakıfbank kredi faiz oranlarında ciddi bir indirin yapıldı. %1.77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişikliklerden sonra %1.59'a düştü.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank faiz oranları indi mi? İşte yeni Vakıfbank bireysel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN