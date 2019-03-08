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ile ilgili haberi! Gram ve fiyatları bugün ne kadar? 8 Mart Cuma 2019

iki gün önce öğle saatlerinde son 5 haftanın en düşük seviyesini görmüştü ve hala aşağı yönlü seyir sürüyor. Sevdiklerine hediye olarak almak isteyen veya yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler için altın önemini koruyor. Bugün de "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Dolar ve euro'daki dalgalanmadan dolayı vatandaşlar altın almayı tercih ediyor. Yarım, gram ve fiyatları yakından takip ediliyor ve araştırılıyor. Güncel altın fiyatları ve altın ile ilgili tüm gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 08:55
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Mart Cuma 2019

Geçmişten günümüze hem dünyada hem de Türkiye'de altın madenine insanlar büyük değer vermiştir. Altın hem önemli olaylarda yakınlara armağan etmek için, hem de yatırım yapmak için önemli bir üründür. Bu nedenle da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar altında güncel durumu merak ediyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

En çok kullanılan yarım, gram ve fiyatlarını haberimizden öğrenebilir, a Para sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Mart Cuma 2019
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