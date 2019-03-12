Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > TOKİ 50 bin ucuz konut projesi başvuru şartları neler? 2019 TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?

50 bin ucuz konut projesi başvuru şartları neler? 2019 TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 50 bin konut projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile ucuz konut başvuru şartları hakkında merak edilenleri duyurdu. Milyonlarca vatandaş projesine büyük ilgi gösterirken, '2019 TOKİ konutları başvuru şartları neler?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 67 ilde yapacağını açıkladığı 50 bin sosyal konut projesi başvuruları nasıl ve nereye yapılıyor? TOKİ Alt, orta ve üst gelir başvuru şartları neler? Kaç ay taksit yapılacak? TOKİ ucuz konut fiyatları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.3.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 09:35
TOKİ 50 bin ucuz konut projesi başvuru şartları neler? 2019 TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği 50 bin sosyal konutları başvuru işlemleri alınmaya devam ediyor. projesi adı altında 67 ilde yapılacak 50 bin konut projesi büyük ilgi görürken, sürece dair bilgisi bulunmayan vatandaşlar ' projesi başvuru şartları neler?' sorusuna arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş Toplu Konut İdaresi Başkanlığı üzerinden 2 1 ve 3 1 evlerine kavuşma hayalini kurarken konuya dair detayları sizler için derledik. Peki, TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER? BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

İşte adım adım ayrıntılar...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ 50 bin ucuz konut projesi başvuru şartları neler? 2019 TOKİ konutları alt orta ve üst gelir başvuruları nereye yapılıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN