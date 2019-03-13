Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bursa'ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor

'ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı , Ürünlü, Çeltik, Vakıfköy, Gökdere, Demirtaş, Hamitler, Dağyenice ve Atatürk Stadyumu'nun Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle Bursa'nın yeniden nefes alacağını söyledi. Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen:"Daha yaşanabilir Bursa için 1,5 milyon metrekare yeşil alanı Bursalılara kazandırıyoruz.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:14
Bursa'ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor

1.5 MİLYON METREKARE ALANDA YAPILACAK

Yeniden Yeşil sloganıyla yeni dönemde kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın en önemli projelerinden birisini 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak 8 büyük Millet Bahçesi ve Parkı oluşturuyor. Ürünlü'de 70 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi, Çeltik'e Tematik ve Çiçek Parkı, Vakıfköy'e Kent Parkı, Gökdere'ye 200 dönümlük Çocuk Köyü ve Parkı, Dağyenice'ye Doğal ve Yaşam Turizm Merkezi kazandırılıyor. 11 mahallenin ortasında kalan Hamitler Çöplüğü de devasa bir park haline dönüştürülüp 300 bin kişinin nefes alması ve güzel vakit geçirmesi sağlanacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN