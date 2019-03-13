Bursa'ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor

1.5 MİLYON METREKARE ALANDA YAPILACAK

Yeniden Yeşil Bursa sloganıyla yeni dönemde kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın en önemli projelerinden birisini 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak 8 büyük Millet Bahçesi ve Parkı oluşturuyor. Ürünlü'de 70 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi, Çeltik'e Tematik ve Çiçek Parkı, Vakıfköy'e Kent Parkı, Gökdere'ye 200 dönümlük Çocuk Köyü ve Parkı, Dağyenice'ye Doğal ve Yaşam Turizm Merkezi kazandırılıyor. 11 mahallenin ortasında kalan Hamitler Çöplüğü de devasa bir park haline dönüştürülüp 300 bin kişinin nefes alması ve güzel vakit geçirmesi sağlanacak.