Kadının olmadığı alan kör nokta halini alır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri", Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok konuk katıldı.

Konuşmasında kadınların çalışma hayatında karar verici pozisyonlarda yapabilecekleri katkılara değinen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

Enerji sektöründe üstün işler yapan kadınlarımızı tanıma imkanı buluyoruz. Her ne kadar, her dalda yalnızca bir kişiye ödül verilse de, projesiyle aday olan her hanımefendinin, birincilik ödülünü paylaştığına inanıyorum. Ve her birini kutluyorum. Bu yıl, kadınlarla ilgili iki önemli konunun altını çiziyoruz. Birincisi, bugün artık kadınların istihdamı kadar, çalıştıkları sektörlerde karar alıcı pozisyonda olmalarını önemli görüyoruz. Zira karar süreçlerinde kadınların eksikliği, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlıktır.

Bakan Albayrak ödül töreninde konuştu

Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabi kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki, kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, dünyada yapay zekâ profesyoneli kadınların oranı, sadece yüzde 22. Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78.

Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca yüzde 22.

İşte bu sebeple, bugün burada Enerji Sektörü gibi dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak, çok önemli.

Bu nedenle, başarı hikâyelerinizi özellikle Anadolu'nun küçük yerlerindeki kız öğrencilere taşımanızı istiyorum. O küçük yerlerden ne büyük cevherler çıkacağını asla bilemeyiz. Hükümetimiz, 2023'te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umud ediyorum.

Bugün karşı karşıya olduğumuz çevre krizi, bizden en çok, sürdürülebilir enerji kaynakları istiyor. Kadınlar kendilerine has tabiatlarını ve bakış açılarını bu sektöre taşıyarak, bir anlamda doğanın neferleri olacaklar.



İşte tüm bu meseleler, bizi bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle altını sıklıkla çizdiğimiz ikinci konuya getiriyor. O da, kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının gerekliliği.

Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da, ülkemizin enerji kaynakları başlığına dâhildir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek gruplarına dâhil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar.







KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu olay çok önemli bir başlangıç oldu. Türkiye'de kadın konusunda en etkin bir program olması itibariyle çok önemli oldu.

Yaptığımız her işte her eserde amacımız bizden sonra da sahip çıkılacak, insanları sevindirecek güzellikler ortaya koyarak iz bırakmak olmalı. Geçtiğimiz sene Türkiye'nin enerjisine enerji katan bu gayretlere bir ses verdik. Bu ses kadın arkadaşlarımızdan çok güçlü karşılık buldu.

ÇÖZÜM MEDENİYETİMİZDE

Bugün kadına karşı şiddet, cinsiyetçilik başta olmak üzere ne kadar sorun varsa hepsinin çözümü aslında bizim medeniyetimizde ve inancımızda var.

Bugün cinsiyet ayrımcılığı için bir şey yapmak istiyorsak bakmamız gereken en önemli nokta kadınlarımızın fıtratıdır. O fıtrat birilerinin dediği gibi yalnız narin ve kırılgan olmak değildir.

Yüce yaradan ne diyor; "Emaneti ehline teslim edin." Evlerimizi yuvamızı çocuklarımızın teslim ettiğimiz ehil kadın olmuştur. Saçlarının teli için dünyayı vereceğiniz çocuklarımızı kadınlarımıza emanet ederken, şirketteki hangi pozisyonu kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz. Kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmamız gerekiyor. Kadın eli değmeyen iş, zarafetten nasibinin almamış demektir.

Ekonominin her alanındaki tüm firmalarımıza tüm sektörlerimize çağrı yapıyorum. Kamusal alan maalesef çok sıkıntılı bir alan. Erkek egemen. Kamusal alanda da özellikle, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum; bütün bu pozisyonlara çok daha fazla talip olalım. Hatta Başta kendi bakanlığım olmak üzere, devlet namına pozitif ayrımcılık yapacağımızı belirtmek istiyorum. En ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza erkekler olarak bakışımızı değiştirelim. Kadınlarımıza güvenelim inanalım.





15 TEMMUZ'DA TANKLARIN ÖNÜNE DİKİLDİLER

"Girişimcilik" alanındaki ödülü Burcu Aydemir'e veren Albayrak, kadınlar için "Ailenin mimarıdır. Ayağının altına cennet serilen annedir, sözü hakanlarla bir tutulanlardır. Kurtuluş Savaşı'nda cihana karşı bu ülkeyi savunanlardır. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda, tankların ve silahların önüne dimdik dikilenlerdir" ifadesini kullandı.



ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Törende, "akademi" alanındaki ödülü Prof. Dr. Şule Ertan Ela'ya, Jüri Başkan Vekili Murat Özyeğin takdim etti. Kayserigaz Birim Yöneticisi Işıl Akkoç, "profesyonel" alanındaki ödülünü Jüri Başkanı Gülsüm Azeri'den alırken, "iş dünyası" alanındaki ödülü Shell'den Dr. Selda Gülcan'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi. "Geleceğe ilham veren kadın" kategorisindeki ödül milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın oldu. Boyacı ödülünü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan aldı. "Enerjide örnek şirket" kategorisi ödülünü Enerjisa Satış Perakende AŞ adına şirket Üst Yöneticisi Ziya Erdem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'a "jüri özel ödülünü" ise Emine Erdoğan verdi.







BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ödüller için çok yoğun başvuru olduğunu söyledi. Üreten, değer katan kadınların hikayelerinin bir geceye sığamayacak kadar dolu ve zengin olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: "Bu hikayelerin başkahramanları enerjinin güçlü kadınları, petrol sahalarında, maden ocaklarında çalışan, yönetim kurullarına başkanlık eden, hayallerinin peşinden giden enerjinin güçlü kadınları. Bu törenle sadece bu gerçeğe ayna tuttuk. Bu aynadan yansıyanlar aslında Türkiye'nin kadınları, enerjisi. Enerjinin erkek egemen bir sektör olduğu algısını kadınların varlığıyla değiştireceğiz. Kadınların yerini güçlendirmek için gayret içindeyiz. Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kadını ve erkeğiyle 81 milyon hep birlikte yürüyeceğiz ve birbirimize omuz olacağız. Ne birimiz önde, ne birimiz arkada."