İnternetten 200 ton sebze satıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin sebze fiyatları üzerinde oynanan oyunu bozmak için başlattığı e-tanzim satış uygulamasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. E-tanzim olarak adlandırılan, şimdilik Ankara ve İstanbul'da uygulanabilen sistemde bugüne kadar toplamda 80 bin sipariş alındı. ePttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bugüne kadar aldığımız 80 bin sipariş ile 15 bin adrese 200 ton civarında sebze teslim ettik. Alanlar tekrar alıyorlar" dedi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan ePttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-tanzim satışlarında 14:00'e kadar verilen siparişlerin aynı gün ulaştırıldığını hatırlatarak, "Bugüne kadar hemen hemen hiçbir şikâyet almadık. Güzel giden bir proje oldu" diye konuştu.E-tanzim ile yaygınlaştırmaya başladıkları 'fulfillment modeli' olarak da adlandırılan ikmal depolama sisteminin ülkenin ihtiyacı olduğu zamanlarda her üründe kullanılabileceğini belirten Çevikoğlu, şunları anlattı: "Devletimiz ihtiyaç gördüğü zaman bu platformu her üründe kullanabilir. Bir üründe fahiş fiyat artışı olursa o ürünler buralardan halka kolaylıkla ulaştırılır. Bugün domates yarın başka bir şey olur. Platformumuz artık hazır. Ama öyle bir ortam olmasa bile biz bu hizmete devam edeceğiz. Bunu da Bursa, Antalya, Gaziantep, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir gibi illere de taşımak istiyoruz." Müşterilerin ihtiyacını belirleyecek yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Çevikoğlu, "Big datayı toplayarak kişi sipariş vermeden göndereceğiz. Al ya da geri gönder. PTT Kargo'daki personel kapıya götürecek. Mesela ürün 100 lira ona özel 70 lira o anda. O an 70 lira verirse alacak ya da geri gönderecek. İçindeki ürün de ihtiyacı olduğunu tahmin ettiğimiz bir ürün olacak" dedi.E-TICARETTE müşteri beklentilerinin değişime uğradığına da değinen Çevikoğlu, "Geçen hafta 'şikayetvar.com' un e-ticaret kategorisinde birincilik ödülünü aldık. Eskiden bir gönderiyi gönderdiğinizde 1 hafta içinde gelse de müşteri çok rahatsız olmuyordu. Şimdi 3'üncü gün kargo gitmiyorsa müşteri sosyal medyaya yazmaya başlıyor. Hedefimiz gönderiyi en geç ertesi gün teslim etmek. Önümüzdeki yıllarda da bu ödülü almayı çok istiyoruz. Müşteri merkezimize gelen bir şikâyet ya da herhangi bir bildirime cevap süremizi 4 dakikaya kadar düşürdük" ifadelerini kullandı.EPTTAVM'NIN 3 milyon civarında üyesi olduğunu aktaran ePttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Şu an 10 milyon üzerinde ürün satılıyor. 8 bine yaklaşan da satıcı var. Günde 30 binlere ulaşan satışlara ulaştık. Yüzde 10 civarında da kapıda ödemelerimiz var. Günlük ciromuz da 3 milyon liralara ulaşıyor" dedi.