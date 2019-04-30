45 yıllık atılım devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Osmanlı döneminde başlayan savunma sanayisi macerasında modern anlamda ilk atağını 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile yaptı. 1974'teki harekatın ardından yaşanan ambargonun ardından, başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından çıkarılan engeller yerli ve milli firmaların ilk tohumlarının atılmasını sağladı. O dönem Almanya'dan alınan lisanslar ile Makina ve Kimya Endrüstrisi Kurumu'nda (MKEK) gerçekleştirilen G-3 ve MG-3 tüfek üretimi ise izlenen bu politikanın somut örnekleri oldu. Bunun yanı sıra haberleşme alanında da ilk firmalar kuruldu. O günden bu yana bir yandan yerli motor, tank ve jet motoru geliştirilmesi çalışmalarını devam ettiren Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği büyük adımlarla bu alanda yerlilik oranını yüzde 68'lere kadar çıkardı. Hatta Türkiye şu anda büyük İHA'ların yanı sıra milli insansız uçak gibi birçok büyük proje hazırlıyor. Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, bu oranı çok daha yukarıya çekecek büyük projelerin sayısı da oldukça fazla. Yerli motor için yatırımlarla tank ve jet motoru geliştirilmesi çalışmaları da yerlilik oranını artıracak hamleler olarak ne çıkıyor. Savunma sanayisinin gündeminde ayrıca büyük İHA ve milli insansız uçak projeleri de var.Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), 2018'de yeni projeler hayata geçirdi. Başkanlığın koordinasyonunda yürütülen bazı projelerde önemli eşikler aşıldı. Savunma sanayisinde ihracat, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Savunma ve havacılık cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak, 8.7 milyar dolara yükseldi. Savunma sanayisinde geçen yıl özellikle platform ihracatı anlamında yaşanan gelişmeler dikkati çekerken, 30 Atak helikopterinin Pakistan'a satışına yönelik atılan imzayla tek kalemde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildi. Pakistan'a 4 MİLGEM'in ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey'in ilk uçuş testi yapıldı.2008 yılında sözleşmesi imzalanan Altay Tankı projesinde ilk adımında iki adet prototip üretilip testleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki dönemde siparişi verilen 250 adet Altay Tankı'nın seri üretimi gerçekleştirilecekTürk Silahlı Kuvvetleri'nin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ana muharebe tankı Altay için Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatıldı. Öte yandan yerli helikopterlerde kullanılacak turboşaft motorun ilk ateşlemesi de 2018 yılında yapıldı.Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve geleceğin silahı olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 ve Tufan sistemlerinin test atışları gerçekleştirildiASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM'in lazer silahlarının test atışları yapıldı. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi'nde, SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı.Gündemlerinde çok önemli projelerin yer aldığını aktaran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, insansız savaş uçağı modeline giden yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. Demir, "Gerçekten çok kapsamlı ve büyük projeler var gündemimizde. Milli muharip uçak projesi, Atak'ın daha gelişmiş modeli olan bir helikopter projesi bunlardan bazıları. Ayrıca daha büyük ve gelişmiş İHA'larımız, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası, bunun yanında fırkateyn hava savunma sistemi taşıyan daha büyük gemilerimiz olacak. Uçak gemisi sınıfına giren gemilerimizin sayısının daha fazla olması, bunlar üzerindeki sistemler, radar konusunda yapılan çalışmalar, deniz platformlarının çeşitlendirilmesi de önemli" dedi.