Son dakika: 2019 yaş çay alım fiyatı belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira oldu" dedi.

Yaş çay alım fiyatı belirlendi - 2019 yılında 2 lira 90 kuruş oldu

3 TL 3 KURUŞ OLARAK BELİRLEDİK

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığının Rize'de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı. "Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz" diyen Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR'un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu söyledi. Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize'ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak "Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 3 Kuruş olarak belirledik" dedi.

2018 yılı yaş çay kilo fiyatı 2 lira 32 kuruş ve 13 kuruş destekleme olmak üzere 2 lira 45 kuruş iken, Rize Ziraat Odası 2019 yılı yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 3 lira 10 kuruş olması gerektiğini açıklamıştı.

Pamuk Üreticimize Müjde!



Ramazan Bayramı'na kadar çiftçilerimize;



?2,4 Milyar TL



"Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi" yapıyoruz. pic.twitter.com/cjnqjiTKTo — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 16 Mayıs 2019

ÇİFTÇİLERE VE ÜRETİCİLERE DESTEK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter'dan çiftçilere ve üreticilere Ramazan Bayramı öncesi destek ödemeleri yapacaklarını duyurdu.

3 MİLYAR 447 MİLYON TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 'Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi' Ramazan Bayramı'na kadar, 'Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi' ile Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri' Ramazan Bayramı'ndan önce olarak toplamda 3 Milyar 447 Milyon TL'lik destek ödemesi yapılacak.