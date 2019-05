Dijital harçlık dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Aileler için "çocuğuma verdiğim harçlıklar nereye gitti" kabusu bitiyor. Dijital harçlık uygulamaları yaygınlaşmaya başladı. Bu uygulamalar içinde ilk sıralarda bulunan Manibux platformu, iki yılda 25 bin kullanıcıya ulaştı. Telefona indirilen uygulamayla aktif hale gelen kartla, anne-babalar çocuklarına dijital ortamda harçlık veriyor. Karta istedikleri kadar para yükleyen aileler, bunun nereye harcandığını ise anında görüyor. Bu kart, kredi kartının geçtiği her yerde kullanılabiliyor sadece tekel bayi, bahis siteleri ve kuyumcularda geçmiyor. Platformun kurucusu ve CEO'su Canan Bayrak'la dijital harçlığı konuştuk.Ben psikolojik danışmanım, 17 yıl okullarda rehber öğretmenlik yaptım. Bu süreçte çocukların parayı yönetmeyi bilmediklerini gördüm. Benim de iki kızım var. Bu kuşak dijital dünyaya çok düşkün. Sanal ortamda fazla vakit geçiren Z kuşağının nereye para harcadıklarını görmek ve onlara sınırlama getirmek çok önemli. Aileleri en fazla tedirgin eden alan burası.Bu bir kredi kartı değil, bir harçlık platformu. Çocuk kartıyla bir ATM'den para çekemiyor. Eline nakit para geçme ihtimali yok. Nereden alışveriş yaptığını anında görebiliyoruz. Çocuğun parası kaybetme ve güvenlik riski de ortadan kalkıyor. Çocuklar alışveriş yapmayı, tasarrufu bilmiyor ve sürekli para kaybediyor. Bizim para ile olan ilişkilerimiz, Z Kuşağı ile uyumlu değil. Çocuklara kredi kartı ya da ek kart vererek ellerine sınırsız bir para veriyoruz. Onlar da kontrol edemediğimiz mecralarda bunu harcıyor.Bireysel kullanıcılarındışında okullarla işbirliği yapıyoruz.Birçok özel okulun yanı sıraTürkiye'nin en köklü okullarından KabataşLisesi ile anlaştık. Anlaştığımız kurum sayısıhızla artıyor. Toplumda bir bilinç uyandırmak istiyoruz.Nakitsiz toplumu küçük yaştan itibaren öğretmeye çalışıyoruz.Bankalarla işbirlikleri için görüşmelerimiz sürüyor.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile birlikte bileklikle ödeme projesi üzerine çalıştıklarını söyleyen Canan Bayrak, "Vakıf Emeklilik'le işbirliği yaptık. Yakında lansmanını yapacağız. Uygulama içinde onlara yönlendirme yapacağız. Çocuklara ve ailelere çeşitli fırsatlar sunacağız" dedi.KIZ ve erkek çocukların harcamalarının farklılık gösterdiğini söyleyen Bayrak, "Erkek çocukların harcamalarında ilk sırayı oyun alıyor. Kızlarınkinde yemeiçme, kırtasiye ve ilerleyen yaşlarda ise kişisel bakım ürünleri alıyor" dedi. Ailelerin kızlarına haftada ortalama 69 TL verdiğini söyleyen Bayrak, bu rakamın erkeklerde 55 TL'ye kadar gerilediğini belirtti.Aralarında sanatçı Mustafa Sandal'ın da bulunduğu 5 melek yatırımcıdan destek aldığını söyleyen Bayrak, ikinci tur yatırım için görüşmelerinin sürdüğü bilgisini verdi. Bulgaristan, Romanya ve Almanya'dan teklif aldıklarını söyleyen Bayrak, şunları anlattı: "Bir Bulgar bankasından 'Gelin Manibux'u burada hayata geçirin' teklifi aldık. Görüşmelerimiz sürüyor. O bankanın altyapısını kullanarak Avrupa'ya yayılacağız. Bu modeli dünyanın her yerinde hayata geçirebiliriz. Çünkü her yerde anne-baba-çocuk ve harçlık var. Suudi Arabistan'dan da teklif geldi. Çünkü ülkede obezite çok yaygınmış. Aileler çocuklarının yeme-içmesini kontrol altında tutmak istiyor. Okullara pos cihazımızı koyduğumuzda aile istemezse çocuk hamburger ya da tatlı şeyler alamayacak. Onlarla da görüşmemiz sürüyor. Hedefimiz dünyaya açılan bir Türk girişimi olmak."Paralarını yönetmeyi çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğini söyleyen Canan Bayrak, "Aileler çocuklarıyla parayı konuşmalı, bu ayıp değil. Çünkü Z Kuşağı paranın sınırsız olduğunu sanıyor. Ebeveynler olarak onlara paranın ve tasarrufun kıymetini anlatmak zorundayız" diyor. 8-18 yaş arasındaki kitleyi hedefleyen kartları D&R, N11 ve şirketin internet sitesinden temin etmek mümkün. Ondan sonra da hem kendi telefonunuza hem de çocuğunuzunkine Manibux uygulamasını indirerek kartı aktif hale getiriyorsunuz. Uygulama sayesinde birkaç dakika içinde çocuğunuza para yolluyorsunuz. Çocuklar istedikleri yerlerde belirlediğiniz miktarda harçlığını kullanıyor, kullanmazsa parası birikiyor.