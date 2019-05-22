Vurgunculara bir günlük ‘kur’ kıskacı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz piyasasında istikrarsızlık yaratarak bir yandan kriz algısı oluşturmayı amaçlarken, diğer yandan da gün içerisindeki yüklü işlemlerle yüksek kârlar sağlayıp bir taşla iki kuş vurmak isteyenlere karşı harekete geçti. BDDK'nın 20 Mayıs'ta aldığı karara göre gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında bankalar tarafından bir iş günü valör uygulanacak.



BİR GÜN SONRA HESAPTA

Bu uygulama kapsamında 100 bin dolar dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek. Döviz satımında ise bekleme süresi olmayacak, satılan dövizin TL karşılığı aynı gün hesaba aktarılacak. Söz konusu karar reel döviz talebi olmamasına rağmen, gün içerisinde birçok kez alım satım yaparak piyasayı bozanları kapsıyor. BDDK'nın bankalara gönderdiği yazıda, kararın finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen alındığı belirtildi.



FAZLA İŞLEM YAPIYORLAR

BDDK tarafından dün yapılan açıklamada, son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu ifade edildi. Bu durumun, ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasaların yakından takip edildiği, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.



GERÇEK KİŞİLERİ KAPSIYOR

Karar, reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alımsatım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmanın önlenmesi amaçlanıyor. BDDK trafından yapılan açıklamada, "Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir" denildi.



İHTİYACI YOKKEN DOLAR ALIP SATANLARI KAPSIYOR

Karar sadece gerçek kişilerin 100 bin dolar ve üstü işlemlerini kapsıyor.

Dövizin ilgili hesaba aktarımı ve kullanıma açılması 1 iş günü sonra olacak.

Reel döviz talebi olmayan gerçek kişilerin, gün içinde birçok kez alım-satım yapıp piyasayı bozması engellenecek.

Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan az talebi olan gerçek kişilere sınır yok.



173 BİN KİŞİNİN 1.1 TRİLYONU VAR

BDDK verilerine göre hesaplarında 1 milyon TL ve üstü parası olan mudi sayısı mart sonu itibarıyla 192 bin 903'e ulaştı. Milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar liraya çıktı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 251 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 173 bine ulaşırken, bunların mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 716 milyon lira oldu. Milyonerlerin mevduatlarının 443 milyar lirası yerel para, 662 milyar lirası döviz tevdiat hesabından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6.4 milyon lira olarak hesaplandı. Yurtdışında yerleşik milyoner mudi sayısı ise 19 bin 903'e yükseldi. Bu kişilerin hesaplarındaki para da 93 milyar 82 milyon lira olarak hesaplandı.



MERKEZ BANKASI NORMALE DÖNDÜ

Merkez Bankası 9 Mayıs'ta ara verdiği politika faizi olan haftalık repo ihalesine dün yeniden başladı ve 150 baz puanlık sıkılaştırmayı geri çekmiş oldu. Bankacılar fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 24'e düşeceğini belirtti. Banka dün itibarıyla yüzde 24 faiz oranı ile 28 Mayıs vadeli 17 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. Merkez Bankası dün ayrıca döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 25.50'den 24'e çekti.

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