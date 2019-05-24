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1.2 milyon üniversiteliye müjdeli haber! 2.500 lira maaş verilecek

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı ’yla, 51 üniversitede eğitim gören 1.2 milyon öğrenci yazın iş sahibi olacak. Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2.500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 09:51
1.2 milyon üniversiteliye müjdeli haber! 2.500 lira maaş verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkânına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak. Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak.

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1.2 milyon üniversiteliye müjdeli haber! 2.500 lira maaş verilecek
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