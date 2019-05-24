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Mercedes-Benz Türk'ün "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nden bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'ları ödüllendirdiği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Mercedes-Benz Türk StartUP 2019'da 60 girişimci eğitim kampında buluştu.Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında seçim süreci devam ediyor. Bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bir veya birkaçına katkıda bulunan startup'ların yarıştığı proje çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya başvuran 604 girişimci arasından ön elemeyi geçen ilk 60 startup, 21 Mayıs'ta düzenlenen ve girişimcilere özel olarak tasarlanan bir günlük eğitim kampına katıldı. Eğitim kampına, jüri üyeleri arasında bulunan Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu da katıldı.Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına başvuran kadın girişimcilerin sayısı her sene artıyor. Bu sene ön elemeyi geçen 60 girişimin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. İlk 60'a kalanların yüzde 83'ünün eğitim seviyesi lisans ve lisansüstü doktora seviyesinde. Bu yıl ilk 60 arasına girenlerin yaşları 19'dan 49'a kadar uzanıyor. Ön elemeyi geçenlerin yaş ortalaması 30 olarak tespit edilirken; 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y Kuşağı yüzde 83 ile çoğunluğu oluşturdu.Ön elemeyi geçen 60 startup "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin hepsini kapsıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bir veya birkaçına katkıda bulunan startup'ların başvurduğu yarışmada ön elemeyi geçen 60 startup içerisinde 17 farklı hedefe katkıda bulunan girişimciler yer alıyor. Ön elemeyi geçen yarışmacıların yüzde 30'u 3'üncü hedef olan "Sağlıklı Bireyler"e, yüzde 30'a yakını 8'inci hedef olan "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme"ye, yüzde 20'si ise 11'inci hedef olan "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları"na katkıda bulunuyor. Startup'ların katkı sağladığı, öne çıkan diğer hedefler ise; 12'nci hedef "Sorumlu Tüketim ve Üretim", 9'uncu hedef "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", 10'uncu hedef "Eşitsizliklerin Azaltılması", 13'üncü hedef "İklim Eylemi" ve 5'inci hedef "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" oldu.