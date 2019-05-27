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Türkiye'ye nefes olacak! Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseldi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), yapımı devam eden sayısı 41'den 60'a yükseldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 15:07
Türkiye'ye nefes olacak! Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseldi

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan millet bahçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile yayılacak.

Bu kapsamda şu ana kadar yapımı tamamlanan İstanbul Kayaşehir birinci etap ile Diyarbakır Suriçi Millet Bahçelerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenlerle yapıldı. Ayrıca TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kuzey Yakası de hizmete girdi.

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Türkiye'ye nefes olacak! Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseldi
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