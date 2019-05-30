Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sektörünün çok iyi gittiğini belirterek, yabancı turist açısından verimli bir sezona başlandığını, tahmin edildiği gibi bu yılın rekorla bitirileceğini kaydetti.

İç turizm hareketinin bayram vesilesiyle ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Okul tatilleri, bayramlar da dikkate alındığında iç turizmde ciddi bir artış bekliyoruz. Turizmciler nisan ayının ortasından bu yana hazırlıklarını tamamladı ve müşterilerini bekliyor. Ülkemizde bayram tatili seyahatlerinde eş, dost, akraba ziyaretleri de önem kazanıyor. Ülkemizin önemli bir kısmı seyahat edecek gibi gözüküyor. Uçak, tren ve otobüs dolulukları ve özele araç trafiğinden de bunu gözlemlemek mümkün. Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak. Bayram tatilinin ekonomisi olarak bakıldığında 6 milyar TL'nin üzerinde, yani yaklaşık 1 milyar dolar, ekonomik hareket bekleniyor. Kişi sayısı olarak bakıldığında akraba ziyaretleri de dahil 7-8 milyon kişi seyahat edecek."

Bağlıkaya, deniz, kum, güneş tatiline gidenler Antalya, Bodrum, Marmaris, Side, Çeşme bölgesini tercih ettiğini, bunun dışında kültür turlarının da yoğun ilgi gördüğünü Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya turlarına ciddi ilginin bulunduğunu aktararak, bu bölgelerde de otel doluluklarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Yurt dışı turlarda yakın destinasyonların daha çok tercih edildiğini belirten Bağlıkaya, "Dövizle ilgili algı atlatılmış olarak gözüküyor. Bu bayramda yurt dışı tur satışlarında artış oldu. Paris, Prag, Budapeşte ve Balkan turları ilgi görüyor. İç turlarda geçen senenin çok daha üzerinde bir hareket var." dedi.

"REZERVASYONSUZ GİDENLER BİR BİÇİMDE MACERA İÇİN GİDİYOR"

Bağlıkaya, bayram tatili için rezervasyonun önemine işaret ederek, "Rezervasyonsuz gidenler bir biçimde macera için gidiyor. Eğer yer bulabilirlerse kalacaklar, bulamazlarsa kalamayacaklar demektir. Eğer yer bulurlarsa erken rezervasyon yapanlardan daha fazla ödeyeceklerdir. Türkiye'de mutlaka birinci bantta bulunamasa da ikinci bantta, üçüncü bantta yine de yer bulma imkanı vardır, otellerin de 3-5 odasını bu misafirler için kapasite ayırır." diye konuştu.

Geçen sene 29 milyar TL'nin üzerinde turizm geliri elde edildiğini. bu sene 35 milyar TL hedefi konulduğunu anımsatan Bağlıkaya, "Bu hedefe ulaşmak için herkes elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Otel dolulukları ve tur satışlarının görüntüsü bu rakamın yakalanacağı yönünde. Şu ana kadarki artışlar bu rakamları yakalayacağımızı gösteriyor." dedi.

"SEÇİMDE TATİL SEBEBİYLE SEÇMEN SAYISINDA EKSİKLİK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Okullara getirilen ara tatile değinen Bağlıkaya, okul tatillerinde herkesin toplu olarak aynı dönemde seyahat ettiğini, ara dönemlerde tatil yapma imkanının oluştuğunu bunun seyahat motivasyonunu artıracağını söyledi.

Bağlıkaya, ara tatillerin hem turizm hem de öğrencilerin motivasyonu açısından faydalı olduğunu aktararak, "Bu uygulama yıllardır talep ettiğimiz bir durumdu. Bu sene ilk defa yaşayacağız ve faydalarını hep beraber yıl sonunda göreceğiz. Seyahat acentaları ara tatillere göre hazırlıklarını yapıyor." diye konuştu.

23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin etkisine ilişkin Bağlıkaya, "İç turizmin önemli bir bölümü nüfusu ve ekonomik canlılığı açısından İstanbul kaynaklı. Bizim acentalardan edindiğimiz bilgi yüzde 90'ının seyahatinin başka bir tarihe ertelediği yönünde. Seçimde tatil sebebiyle çok ciddi seçmen sayısında eksiklik olacağını düşünmüyoruz. Seyahatin ertelenmesi konusunda bize ulaşan hiçbir şikayet yok, çünkü hem seyahat acentaları hem de tüm hava yolları ücretsiz değişiklik imkanı verdi. Tüm paydaşlar üzerine düşeni yaptı." şeklinde konuştu.