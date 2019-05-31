6 milyarlık bayram

BUGÜN NELER OLDU

9 Günlük Ramazan Bayramı tatili bugün başlıyor. Bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, otellerin neredeyse tamamı doldu. Tüm otellerin bayramı yüksek dolulukla kapatacağını söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "6-7 milyar TL civarında bir hareket olmasını bekliyoruz. O da 1 milyar dolar civarında bir bütçe demektir" dedi. Kültür turlarına büyük ilgi olduğunu belirten Bağlıkaya, "Kültür turlarında ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kapadokya ve Karadeniz Bölgeleri dikkat çeken bölgeler. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yayla turizmi anlamında otellerde doluluk çok yüksek. Şehir içinde otel dolulukları düşük. Kültür turlarında da ciddi bir talep var" diye konuştu. BİLETLER TÜKENDİTürkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "Sadece İstanbul'dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletleri de tükendi" dedi. Özcan, ek seferlere de ek sefer koyacaklarını dile getirdi.SABIHA Gökçen Havalimanı'nda bayramda artan yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler düzenledi. İstanbul Havalimanı'nda da otopark indirimi yapıldı. 10 günlük kullanım için 7 gün parası alınacak.