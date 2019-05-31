Dünyanın en büyük ticari pazarı devreye girdi

BUGÜN NELER OLDU

Afrıka Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Muchanga, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tarihi bir dönüm noktasında olduklarına işaret ederek, anlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de anlaşmanın 18 ay gibi rekor bir sürede yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 1.2 milyar insan ile dünyanın en büyük ticari pazarının devreye girdiğini açıkladı. Muhammed, "Bugün, arzuladığımız Afrika için tarihi bir zafer" dedi. Serbest pazarın 7 Temmuz'da işlev kazanağı kıtada, bu tarihe kadar işleyişin detayları üzerinde çalışılacak. 1.2 milyar insanın yaşadığı ve 2.5 trilyon dolar GSYH'ye sahip birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edilmiş olacak.