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kuru bugün ne kadar? 9 Haziran canlı dolar alış ve satış fiyatı

Özellikle son dönemde dengesiz bir grafik çizmesinden dolayı ekonomi alanında en çok sorgulanan sorulardan birisi ‘ kuru bugün ne kadar’ oluyor. Yatırımcısından meraklısına kadar her kesimden kişiyi ilgilendiren dolar fiyatları ile ilgili tüm detayları Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de hazırladık. Haftanın son iş gününde 5,7735 lirayı gören dolar şuan da ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 9.6.2019 13:13
Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Haziran canlı dolar alış ve satış fiyatı

Dolar fiyatları gün içinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan birisi durumunda. Özellikle ekonomi alanında oldukça fazla şekilde araştırılan dolar kuru bugün ne kadar? Özellikle son dönemde dengesiz bir grafik ile seyir halinde bulunan dolar kuru haftanın son iş gününde 5,7735 lirada kapatmıştı. Peki, 9 Haziran Pazar dolar kuru ne kadar? İşte merak edilin o sorunun yanıtı…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

9 Haziran Pazar dolar kuru fiyatlarını haberimizin içeriğinden bulabilir anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Haziran canlı dolar alış ve satış fiyatı
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