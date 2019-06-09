Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Haziran canlı dolar alış ve satış fiyatı

Dolar fiyatları gün içinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan birisi durumunda. Özellikle ekonomi alanında oldukça fazla şekilde araştırılan dolar kuru bugün ne kadar? Özellikle son dönemde dengesiz bir grafik ile seyir halinde bulunan dolar kuru haftanın son iş gününde 5,7735 lirada kapatmıştı. Peki, 9 Haziran Pazar dolar kuru ne kadar? İşte merak edilin o sorunun yanıtı…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

9 Haziran Pazar dolar kuru fiyatlarını haberimizin içeriğinden bulabilir anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.