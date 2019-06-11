Tekstilde dev buluşma

BUGÜN NELER OLDU

"BUSINESS Holiday" konsepti altında 300 Türk tekstil markasının ürünlerini 30 ülkeden hazır giyimcilere pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya'yı moda üssü yaptı. 11-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında yaklaşık 5 bin hazır giyim alıcısı Antalya'ya gelecek. Expo Center'da düzenlenecek fuar kapsamında alıcılar ile satıcılar buluşacak. Etkinliğin yıldızı ise ünlü top model Bar Refaeli olacak. 12 Haziran'da düzenlenecek defilede dört giysi giyecek ünlü top model dünyanın dikkatini Türk tekstil ürünlerine ve Antalya'ya çekecek. Düzenledikleri etkinliklerle Antalya'ya tekstil ve turizm köprüsü kurmayı başardıklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, "Hem iş, hem de tatil fırsatı sunduğumuz her organizasyonumuzda yaklaşık 5 bin yabancı alıcıyı ağırlıyoruz. Ünlü top modellerin podyuma çıktığı defileler dünyanın dikkatini Antalya'ya çekiyor" dedi.