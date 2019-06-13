Taleplere yetişemiyor, kilosu 120 lira! Öyle bir özelliği var ki...

Ordu bölgesinde yetişen, kendisine has kokusu ve lezzetiyle de hayran bırakan dağ çileği, her yıl olduğu gibi yine rağbet görüyor. Bir insanın, günlük ortalama bir kilogram toplayabildiği dağ çileği, reçel yapımında kullanıldığı gibi ham olarak ve çeşitli yollarla tüketilebiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde daha çok yetişen, kadınların güçlükle topladığı ve toplamak için saatlerce yürüdüğü dağ çileğinin kilogramı 120 TL'den satılmasına rağmen, tezgahlardaki en çok talep edilen ürünler arasında yerini almaya devam ediyor.



