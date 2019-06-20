Dolar kuru bugün kaç lira? 20 Haziran dolar kuru kaç TL oldu? İşte işte güncel oranlar

Çeşitli sebeplerle Türk Lirası ile dolar alacakların en çok merak ettiği konuların başında güncel dolar kurlarının günlük ne kadar olduğu geliyor. Dolar üzerinde yatırım yapmak isteyenler, yurtdışına çıkacak olanlar ya da online ortamda alışveriş yapacak olanlar 20 haziran bugün güncel dolar kuru kaç lira oldu? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Güncel kurlara ilişkin tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki 20 haziran 2019 güncel dolar kuru kaç lira? İşte tüm bilgiler...

20 HAZİRAN GÜNCEL DOLAR KURU KAÇ TL?

İşte detaylar...