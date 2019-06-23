THY’den TSK’ya geçen pilotlara 1 maaş ikramiye

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TürkHava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, pilotlukta zorunlu hizmet nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine katılacak her pilota her yıl bir maaş ikramiye vereceklerini bildirdi.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı", Başkan Aycı'nın katılımıyla yapıldı. Çalıştayda, sivil havacılıkta görev yapan asker kökenli pilotların TSK'ya dönmesini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar üzerinde duruldu. Aycı, "Vatan savunması için ne gerekiyorsa eksiksiz yapmak bizim için şereftir. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin; biz bayrak taşıyıcı olarak Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.TSK'ya dönüşü sonrası bazı imkânlarda kayıp yaşayacak pilotların endişesini dile getiren Aycı, bu kaybı önlemek için önemli desteklerde bulunacaklarını kaydetti. Aycı, şöyle konuştu: "Türk askerini Bosna'dan Somali'ye, Afganistan'dan Çanakkale'ye nerede gördüysek gururlanarak heyecanlandık. Sizler de bizim gurur kaynağımızsınız. TSK'ya dönecek olan THY pilot ve ailelerinin yatarak tedavi masraflarının şirketimiz tarafından karşılanması talimatını verdim. Bu süreçte yeni evine taşınmak için masrafta bulunacak pilotlarımıza 10 bin lira taşınma desteği ödemesi yapacağız ve çalışan eşinizin iş durumu etkilenirse ortaklığımız bünyesinde veya iş birliği yaptığımız diğer şirketlerde istihdam sağlamak için elimizden geleni yaparız."