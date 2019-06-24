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Son dakika haber: güne nasıl başladı? Gram, cumhuriyet ve fiyatları! 24 Haziran CANLI

Ekonomi başlığı altında vatandaşların en çok merak ettiklerinden birisi olarak öne çıkan ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Öte yandan, ülke genelinde düğün sezonu ile beraber sarı metale olan ilgi de büyük artış gösterdi. Peki, gram, cumhuriyet ve fiyatları güne nasıl başladı ve ne kadar? Haberimiz aracılığıyla anbean fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 24 Haziran 2019 Pazartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 24.6.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 08:29
Son dakika haber: Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları! 24 Haziran CANLI

Altın fiyatları, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında öne çıkan konulardan birisi durumunda. Kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Zira, düğün mevsiminin başlaması ile beraber son dakika altın fiyatları sorgulamaları da bir hayli artış gösterdi. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların hafta başında ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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