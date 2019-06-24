Son dakika haber: Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları! 24 Haziran CANLI

Altın fiyatları, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında öne çıkan konulardan birisi durumunda. Kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Zira, düğün mevsiminin başlaması ile beraber son dakika altın fiyatları sorgulamaları da bir hayli artış gösterdi. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların hafta başında ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ

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