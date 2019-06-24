Türk Nippon’da parola ‘eğitim’

BUGÜN NELER OLDU

TürkNippon Sigorta'da eğitimler hız kesmeden devam ediyor. "Hayat boyu öğrenme" mottosunu benimsemiş Türk Nippon Sigorta, en son satış ve pazarlama grubuna yönelik bir eğitim gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak çalışanlarının gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti. Çalışanlarına hem teknik hem de kişisel gelişim adına birçok fırsat sunduklarını kaydeden Pamukçu, "Türk Nippon Sigorta çalışanlarının yaşam boyu öğrenmeyi benimsemeleri için çalışıyoruz. Bu, bizim için şirket kültürümüzün önemli bir unsuru. Bunların dışında, şirket içi süreçlerimizi kurarken ya da yenilerken çalışan motivasyonunu ve bağlılığını daima ön planda tutuyoruz. Tüm çalışanlarımızı dinleyerek onların fikirlerini alıyoruz. Özellikle yeni projelerde genç çalışanlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli oluyor. Şirket içinde gerçekleştirdiğimiz yeni uygulama ile, artık tüm çalışanlarımız doğum günlerinde izinli olacaklar. Özellikle genç çalışanlarımızın görüşleri bu kararı almamızda etkili oldu" ifadelerini kullandı.