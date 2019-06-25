Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi | Emekli Temmuz ayı maaş zammı belli oluyor

maaşları ile ilgili haberi | Emekli Temmuz ayı maaş zammı belli oluyor

maaşları ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de 12 milyonun üzerinde vatandaş Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını beklemeye başladılar. Yapılacak zamlarda en büyük etken ise enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre alacakları zam miktarı belli olacak olan emekliler için ilk 5 aylık veri açıklandı. Peki, emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.6.2019 07:13
Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi | Emekli Temmuz ayı maaş zammı belli oluyor

maaşları ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için kilit nokta önümüzdeki hafta olacak. Şuana kadar ilk 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. Ocak ile Mayıs arasındaki enflasyon miktarı 4.99 çıkarken, önümüzdeki hafta Çarşamba günü belli olacak son enflasyon verisi ile birlikte yapılacak zam miktarı netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise oranın yüzde 6,7 olabileceğini gösterdi. Peki, Emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Konuyla ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi | Emekli Temmuz ayı maaş zammı belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN