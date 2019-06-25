Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi | Emekli Temmuz ayı maaş zammı belli oluyor

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için kilit nokta önümüzdeki hafta olacak. Şuana kadar ilk 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. Ocak ile Mayıs arasındaki enflasyon miktarı 4.99 çıkarken, önümüzdeki hafta Çarşamba günü belli olacak son enflasyon verisi ile birlikte yapılacak zam miktarı netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise oranın yüzde 6,7 olabileceğini gösterdi. Peki, Emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Konuyla ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz…