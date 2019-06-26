Dolar kuru bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 26 Haziran güncel döviz kurları, dolar alış satış fiyatı bilgisi burada!

Yeni hafta ile beraber, Dolar/TL parametresi de günü ilk ışıklarından itibaren en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar, güne nasıl başladı? Gerek yatırım gerekse alım satım gibi çeşitli amaçlarla döviz kuru fiyatları bilgisine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, canlı rakamları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere, ekonomide altın ile beraber dolar fiyatları en çok araştırılan başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL? 26 HAZİRAN 2019 SALI

Sizler için derlediğimiz haberimiz aracılığı ile euro dolar fiyatları başta olmak üzere, güncel döviz kurları bilgisine ulaşabilir. A Para döviz sayfamız aracılığıyla canlı takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İşte, canlı rakamlar;