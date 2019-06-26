TOKİ kura çekilişi canlı izle! 26 Haziran 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...

318 bin vatandaş, TOKİ konutları için başvuru yaptı. Bu başvurular içerisinden talihlileri seçmek adına bugün TOKİ kura çekilişi yapılacak. En çok talep gösterilen yerlerden biri Başakşehir Kayabaşı ve Başakşehir Ayazma olarak dikkat çekiyor. Bugün Başakşehir Kayabaşı'ndaki evler için kura çekilecek. 4 bin 467 konut için 157 bin 474 talep geldi. TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oldu mu? Kura çekimi başladığı andan itibaren kurada ismi çıkan bireyler, adlarını haberimizde bulabilecekler.