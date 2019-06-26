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kura çekilişi canlı izle! 26 Haziran 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...

Başvuru yapan herkes şu sıralar kura çekimi canlı izle! araştırması yapıyor... Türkiye'nin her köşesinde vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştiren TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı evler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ kura çekilişi canlı izle konusunda bireylerin araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ konutları sürecinde en çok talep de İstanbul'dan geldi. Bilindiği gibi 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında beş farklı yerde yeni evler vatandaşlara dağıtılacak. Peki TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde TOKİ kura çekilişini canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 10:14
TOKİ kura çekilişi canlı izle! 26 Haziran 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...

318 bin vatandaş, konutları için başvuru yaptı. Bu başvurular içerisinden talihlileri seçmek adına bugün TOKİ kura çekilişi yapılacak. En çok talep gösterilen yerlerden biri Başakşehir Kayabaşı ve Başakşehir Ayazma olarak dikkat çekiyor. Bugün Başakşehir Kayabaşı'ndaki evler için kura çekilecek. 4 bin 467 konut için 157 bin 474 talep geldi. TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oldu mu? Kura çekimi başladığı andan itibaren kurada ismi çıkan bireyler, adlarını haberimizde bulabilecekler.

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TOKİ kura çekilişi canlı izle! 26 Haziran 2019 TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...
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