Oto Yedek Parçanın Yeni Adresi E-ticaret

800 bin kişiye istihdam sağlayan Türk otomotiv endüstrisi dijitalleşmenin getirdiği avantajlarla birlikte yeni nesil bir ticaret anlayışına geçiyor. Son verilere göre otomotiv yan sanayi alanındaki ticari faaliyetlerin yüzde 40'ı artık internet üzerinden gerçekleşiyor. Büyük bir potansiyele sahip otomotiv yedek parça sektöründeki alışılagelmiş kuralları değiştirmeyi başaran kadın girişimci Ebru Özülkü, 240 binden fazla yedek parçayı sanal ticarete taşıdı. Dünya otomotiv endüstrisinin, 2030'da 1.3 trilyon dolara yükselecek yedek parça sektörüne odaklandığını kaydeden www.aloparca.com Kurucusu Ebru Özülkü, yedek parça konusunda ciddi bir potansiyeli olan Türkiye'nin, otomotiv endüstrisinin geleceğine ayak uydurabilmesi için markalaşmasının ve dijitalleşmesinin şart olduğunu belirtti. Dünya pazarlarındaki hızlı değişim sürecini takip etmek ve rekabet düzeyini korumada dijitalleşmenin önemine bir kez daha vurgu yağan Özülkü, yedek parça sektöründe gün geçtikçe büyüyen e-ticarete dikkat çekiyor. Günümüzde her şeyin mobilize olduğunu ve e-ticaretin geleceğin ticareti olduğunu belirten Özülkü "Artık insanlar ihtiyacı olana daha hızlı ve uygun bütçelerle ulaşmak istiyor. Bu noktada e-ticaret hızla yükselmeye devam ediyor. 2013 yılında www.aloparca. com ile oto yedek parça gibi bir ürünü ilk kez e-ticarete taşıdığımızda, sektör buna ciddi bir tepki gösterdi. O günün koşullarında buna imkansız olarak bakılıyordu ama bugün 1 milyondan fazla kişi otomobili için yedek parçasını bu kanaldan sağlıyor. 100 bin üyeye ulaştık ve bu rakamlar her geçen gün katlanarak devam ediyor" dedi. Ebru Özülkü, "Pahalı arabanın parçası da pahalı olur diye bir algı var. Bu kesinlikle doğru değil. Üretici markalar belli ve fiyatlar birbirine çok yakın. Eskiden usta ne derse o fiyat doğru kabul edilirdi. Oysa şimdi insanlar istedikleri yedek parçayı doğru ve güvenilir bir şekilde, üstelik fiyat avantajı ile kendisi alabiliyor" açıklamasını yaptı. Bugün oto yedek parçayı internetten arayanların sayısının yüzde 300 artığına dikkat çeken Özülkü, parça alırken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıralıyor:Yedek parça aracınıza uyumlu olmalıdırİstediğiniz kalite ve fiyatta almak için kendinizi satın almayı tercih edinTercih ettiğiniz yedek parça markasının güvenilirliğini ve geçmişini göz önünde bulundurarak marka seçimi yapın.İnternetten alışveriş yapacaksanız, konusunda uzmanlaşmış sitelerden alıveriş yapmayı tercih edin.Internet ortamında sunulan şasi programlarına güvenmeyin. İnternet sitesinden yedek parça satın alıyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp şasiden kontrol ettirmek sizi en doğru parçaya ulaştırır.Satın alınan yedek parça faturalı ve garantili olmalıdır.Her zaman sıfır yedek parça tercih edilmelidir.Satış sonrası hizmete ve müşteri memnuniyetine önem veren bir firma ile çalışmak size kolaylık sağlayacaktır.