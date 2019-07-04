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? kuru alış satış fiyatı 4 Temmuz 2019

Dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde kur da yaşanan düşüş vatandaşların ilgisini çekmekle birlikte dolar 5.79’dan 5.62’ye kadar gerilemeyi başardı. Özellikle G-20 zirvesinde atılan olumlu adımlar neticesinde kurda hareketlenmeler başlamış ve kur da düşüşler yaşandı. Doların 5.70 direncini kırmasıyla birlikte uzmanların görüşü daha da aşağı seviyeleri görebileceği yönünde oldu. Peki, bugün ne kadar? 4 Temmuz 2019 kur alış satış fiyatları…

Giriş Tarihi: 4.7.2019 08:23
Dolar bugün ne kadar? Son dakika dolar kuru alış satış fiyatı 4 Temmuz 2019

Dolar fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden vatandaşın merakla araştırdığı kur, son günlerde düşüş yaşıyor. G-20 zirvesinde atılan olumlu adımlar neticesinde düşüş yaşamaya başlayan dolar ve Euro ivmeli düşüşünü sürdürüyor. Konuyla ilgilenen vatandaşlar dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. 4 Temmuz 2019 kur alış satış fiyatları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar ve euro kurunda yaşanan düşüşler neticesinde vatandaşların ilgi ve alakası bu tarafa kaymış durumda. Konuyla ilgili araştırmaları yapan bireyler canlı dolar ve euro fiyatlarını merak ediyorlar. İşte yanıtı…

DOLAR

Alış: 5,6199

Satış: 5,6247

EURO

Alış: 6,3469

Satış: 6,3536

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Dolar bugün ne kadar? Son dakika dolar kuru alış satış fiyatı 4 Temmuz 2019
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