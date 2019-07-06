Yılın teknoloji şirketi Turkcell

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Turkcell, Bilişim 500 kapsamında "Yılın Telekom Şirketi" seçilirken, Turkcell Global Bilgi de hem "Çağrı Merkezi Hizmeti", hem de "Yılın Hizmet Sağlayıcısı" kategorilerinde birinciliği elde etti.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2018 net satış rakamları bazında hazırlanan Bilişim 500 kapsamında, Turkcell Global Bilgi 874 milyon liralık gelirle "Yılın Hizmet Sağlayıcısı" oldu. Turkcell Global Bilgi ayrıca, "Çağrı Merkezi Hizmeti" kategorisinde 10'uncu kez ilk sırada yer alarak, birincilik unvanını korudu. Ödül töreninde Turkcell de "Yılın Telekom Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, Turkcell Global Bilgi'nin Türkiye'de 15, Ukrayna'da 5 olmak üzere 20 farklı noktada, 12 bin çalışanla 8 dilde hizmet verdiğini söyledi.