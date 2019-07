Kaskoda nokta atışı

BUGÜN NELER OLDU

Datanın girmediği şirket ve ev kalmadı. Hepimiz her gün milyonlarca data üretip sonuçlarına da maruz kalıyoruz. Google'da arama yaptıktan sonra her girişinizde karşınıza çıkan aynı ilan ne kadar sıkıcı gelse de her teknoloji de olduğu gibi faydaları da saymakla bitmiyor.Örneğin çok iyi kullandığınız veya full olarak aldığınız bir araç neden daha az kalibreli bir araca göre daha düşük fiyattan gitsin. Ya da daha düşük bir değerden sigortalansın.İşte bu sorunun çözümü de datayla halledilebiliyor. ABD ve Avrupa'da yaygınlaşan ve ilerleyen araç datası sistemlerini Türkiye'de de geliştiren bir firma var. Sigorta şirketlerinin tamamıyla da çalışıyor.Bir otomotiv datası şirketi olan Cardata'nın Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörde dataya dayalı sistemlerin önemini SABAH'a anlattı.Yalçın, "Fokus alanımız otomotiv. Sigorta sektörü başta olmak üzere, otomotiv, banka ve finans, internet sektörlerine otomotiv datası hizmeti veren bir data şirketiyiz. Bugün Alfa Romeo'dan Volvo'ya kadar Türkiye'de satılan 59 tane marka var. Bu markaların 11 bin 204 adet model tipi var. Bizim Cardata olarak sunduğumuz data setlerini ise; "Türkiye'de satılan markaların, marka - model - model tipi yapı ağacı", "teknik data", "donamım, ekipman datası", "aracın sıfır kilometre fiyat datası", "aracın ikinci el fiyat datası" ve "resim datası" oluşturuyor" dedi.Sigorta şirketleri; fiyatlandırma ve tarifelendirme çalışmalarında datalardan faydalanıyor. Sigorta şirketlerinin parametrelerine ilave olarak alt kırılımları sunuluyor.Yani araçların teknik özelliklerine, ağılıklarına, yakıt tüketim hacimlerine kadar bir çok bilgi giriliyor.Hüsamettin Yalçın, sigorta şirketlerine faydalarını da şu sözlerle aktarıyor: "Sigorta şirketine şöyle bir hizmet de sunuyoruz. Aracın ikinci el değeri mesela 100 bin TL. Diyoruz ki iki sene sonra şu ya ada bir sene sonra şu. Dolayısıyla sigorta şirketleri de ona göre bir tariflendirme, fiyatlandırma yapıyor. Araçların içinde ne var, ABS, klima, hava yastığı, CD çalar aklınıza ne geliyorsa... Bu araçların tüm donanım ekipman özelliklerini sigorta şirketlerine veriyoruz. Bu yüzde 10'dan bile fazla. Biz onların yüzde 15'e kadar hayatlarını kurtarıyoruz. Ortalamada ise yüzde 4-5 civarında bir fiyat değişimi oluyor. Çünkü görüyoruz. Bizim datayı kullanan sigorta şirketlerinin çıkardığı fiyatlar aynı seviyede, kullanmayan, bizim data ile hareket etmeyen sigorta şirketlerinin fiyatı neredeyse iki buçuk katı."Bilgileri bayilerden teker teker topladıklarını dile getiren Yalçın, "İnternetten data almıyoruz. İnternetten faydalanmak çok tehlikeli. Çünkü internet bize göre bir "dilek kutusu". Sahibinden.com'un da data sağlayıcısı biziz. Arabam.com'un da" dedi. Firma, aynı zamanda aracın gelecekteki fiyatını öngörmeyi sağlayan otomobil fiyat endeksi de sunmaya başlayacak. ABD'de bu iş biraz daha gelişmiş vaziyette. Amerika'da "CARFAX" sistemi ile herhangi bir ikinci el araç alınacağı zaman aracın, 17 haneli şase numarası ile arabada sigara içilmiş mi, içilmemiş mi buna kadar bilgileri görmek mümkün. İkinci el bir araç ile ilgilenilmesi halinde 20 dolara satın alınan bir rapor ile araç hakkında herşeyi öğrenmek mümkün.Yurtdışına hizmet ihracatına da başladıklarını belirten Yalçın, "Almanya'ya data satıyoruz. Almanya'da bir şirketle çalışıyoruz. Avrupa'daki insanlar Türkiye datasını keşfetti. Bu konuda yakın gelecekte daha farklı girişimlerimiz de olacak. Yunanistan, Bulgaristan pazarı da ilgimizi çekiyor" şeklinde konuştu.