Aslan’a SUV ve ticari araç dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Türkıyeotomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 44.8 daraldı. Daralan pazarda bazı markalar üzülürken bazıları sevindi. Peugeot Türkiye, yılın ilk yarısında sevinen markalar arasında yer aldı. Markanın pazar payı 1.2 puan artışla yüzde 5.8'e çıktı. Böylece 2018'de sekizinci olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi.Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bu başarıda hem binek hem de hafif ticari araç pazarındaki performansın etkili olduğunu söyledi. 2018'in aynı dönemine göre yüzde 43.3 daralan binek araç pazarında yüzde 5.6 pazar payı elde ettiklerini söyleyen Anaç, sıralamada üç basamak atlayarak altıncı olduklarını kaydetti. Markanın 3008 modeli ile başlayan SUV hamlesinin meyvelerini verdiğini ifade eden Anaç, şöyle devam etti: "2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesinin 2018'de yüzde 10.8 olan pazar payı 2019'da yüzde 15.9'a çıkarken Peugeot Türkiye B/C/D SUV pazarının lideri oldu. Nisandan bu yana liderliği elden bırakmayan Peugeot Türkiye, haziranda 1.136 adet 3008 modeli satarak yüzde 20.2 pazar payı elde etti. Böylece C SUV segmentinin lideri oldu."