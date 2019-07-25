Hakan Atilla’nın yargılandığı dava ABD-FETÖ işbirliğiyle yürütüldü

Hakan Atilla'nın yargılanıp 27 Mart 2017'de tutuklandığı kumpas davası FETÖ'cü polis amirlerinin 8 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kaçırdığı yasa dışı ses kayıtları ve teknik takip tutanakları üzerinden New York Güney Bölge Eski Savcısı Preet Bharara tarafından başlatıldı. Atilla için tutuklama kararını veren New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen YKK (YükseKarkınKüçük) Avukatlık Ortaklığı'nın tertiplediği ve İstanbul'da gerçekleşen sempozyumda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Berman, FETÖ'nün KHK ile kapatılan yayın organı Today's Zaman'a röportaj vermişti. ABD'deki kumpas davasında FETÖ firarisi Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanıklık yapmıştı. Atilla'nın tutuklama kararı verilmesine gerekçe gösterilen davada; Türkiye'nin İran'a yönelik ambargoyu Halkbank üzerinden ihlal ettiği ve ABD ekonomisini zarara uğrattığı iddia edildi. Fakat, İran'a yönelik ambargo kararı alındığı dönemde ABD'de faaliyet gösteren birçok şirket de ülkeyle iş yapıyordu.







KUMPAS NASIL BAŞLADI?

19 Ağustos 2010 tarihinde ABD yönetimi, Türkiye'ye bir heyet göndererek İran ile iş yapan şirketleri 'cezalandırırız' tehdidinde bulunmuştu. Washington, İran'a yaptırımları ihlal eden Türk şirket ve bankaların kara listeye alınacağını bildirmişti.

11 Nisan 2013 tarihinde ABD'li vekiller Halkbank'a yaptırım istemişti. 17 Aralık 2013 tarihinde 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi başlatılmıştı. FETÖ'nün kara kutusu olan ve yurtdışına kaçan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve Celal Kara işadamları ve Halkbank genel müdürü hakkında gözaltı kararı çıkartmıştı. 25 Aralık 2013 tarihinde FETÖ'cüler kumpası devam ettirmişti. Tarih 21 Mart 2016'yı gösterdiğinde işadamı Reza Zarrab, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarını işlediği iddiasıyla Miami'de tutuklanmıştı.

27 Mart 2017 tarihinde ise bankanın faaliyetleri kapsamında ABD'ye giden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Amerika'da tutuklanmıştı.

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