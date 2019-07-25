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Ülkemizdesigortacıların inovasyon yatırımlarının hız kazandığını söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Geleceğin sigortacılık modelini kuruyoruz" dedi. Faizsiz bireysel emeklilik ve katılım sigortacılığı markası Katılım Emeklilik'in Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Dijitalleşme süreçlerine yaptığımız yatırımlarla ve geliştirdiğimiz inovatif uygulamalarımızla müşterilerimiz, gerek web sitemiz ve internet şubemiz, gerekse mobil uygulamamız aracılığıyla tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. 'Katılım Cep' adını verdiğimiz mobil şubemiz ile katılımcılar, tasarruflarını anlık görüntüleyebiliyor ve fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi telefonları üzerinden yapabilme rahatlığını yaşıyor. Web sitemizi ziyaret edenler, faizsiz sigortacılık ve BES konusunda merak ettikleri pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için web sitemizi ziyaret edenlerin fon bültenlerimiz, BES ve OKS ile ilgili kitapçıklarımız, katılım sigortacılığı sayfalarımız gibi geniş yelpazede bilgi ve içeriğe ulaşmaları mümkün. Yapay zeka uygulamalarını süreçlerimize nasıl entegre edebileceğimiz konusunda çalışmalarımız sürüyor, böylece tüm iş süreçlerimizde hız ve verimlilik sağlayarak müşteri memnuniyetini daha da artıracağız" dedi.Ayhan Sincek, "OKS gibi kurumlar için iş yükü olan bir süreci dijital altyapıyla kolayca yönetebiliyoruz. Kurumlar OKS'de online olarak dosyasını yükleyerek ve parasını göndererek birkaç dakikada işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Hizmet verdiğimiz kurumsal müşterilerin yanı sıra bireysel müşterilerimiz de işlemlerini internet şube üzerinden hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor" şeklinde konuştu. Sincek "Müşterilerimiz, fon yönetimi süreçlerini mobil ve internet şubemiz aracılığıyla da yönetebiliyor"diye konuştu.