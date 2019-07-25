JP Morgan: Dolar dünya hakimiyetini kaybedecek

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından ABD Merkezli JP Morgan'ın döviz, emtia ve faiz stratejisti Craig Cohen, doların küresel rezerv para statüsünün yakında biteceğini iddia etti. Müşterilerini buna göre pozisyon almaları gerektiği konusunda uyaran Cohen, yazdığı raporda Amerikan para biriminin yaklaşık 100 yıldır küresel rezerv para olduğunu ve sadece Amerikalıların değil dünyanın her yerinde birçok yatırımcının portföyünde dolar ağırlığı oluşturarak rahat ettiğini vurguladı.



MERKEZ DEĞİŞİYOR

Cohen, "Ancak doların dünyanın hakim parası olma özelliğini kaybedebileceğine inanıyoruz. Yapısal nedenler ve dönemsel engeller nedeniyle orta vadede değerini yitirebilir" yorumunu yaptı. Doların rezerv para statüsünü genelde düşünüldüğü gibi 1944 Bretton Woods antlaşması ile değil daha çok 1913'te ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kuruluşu ile elde ettiğini ileri süren Cohen şu değerlendirmelerde bulundu: "Binlerce yıl geriye baktığımızda, dünyada 'ekonomik merkez' değiştikçe uluslararası hakim para birimlerinin de değiştiğini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD küresel üretimin yüzde 25'inden fazlasını gerçekleştiriyordu. Batı Avrupalı güçleri de eklediğimizde bu oran yüzde 40'a çıkıyordu. Oysa o dönemden sonra ekonomik büyümenin itici gücü ABD ve Batı aleyhine Asya'ya doğru kaydı. Yüksek büyüme ve kararlı reformlar ile Çin bu ekonomik değişimin merkezinde yer alıyor."

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