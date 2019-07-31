Mikro ihracatla Laleli satışları 3 milyar dolara çıkacak

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İstanbulve hatta Türkiye ticaretinin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Laleli'de, 'mikro ihracat' uygulaması ile yepyeni bir dönem başladı. Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Temmuz ayından itibaren başlayan mikro ihracat uygulamasının Laleli'nin ticaretini ilk aşamada 2 milyardan dolardan 3 milyar dolara çıkaracağını söyledi. Eyyüpkoca, 5-9 Ağustos tarihlerinde 8'incisi düzenlenecek Laleli Fashion Shopping Festival'in tanıtım toplantısında, imajlarına da çok olumlu katkı yapmasını bekledikleri mikro ihracat uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Laleli ticaretinin yıllardır ihracat kapsamında görülmediğini ve 'yolcu beraberinde eşya' adı altında sınıflandırıldığını hatırlatan Eyyüpkoca, "Yolcu beraberinde eşyanın ihracat kapsamına alınması için görüşmelerimiz oldu. Temmuz itibarı Laleli esnafı mikro ihracatçı kapsamına alındı" dedi. Festivalle de ilgili bilgi veren Eyyüpkoca, çeşitli ülkelerden alım heyetlerinin geleceğini belirterek, "Bir süredir gelmeyen ülkeler de tekrar konuğumuz olacak" diye konuştu.