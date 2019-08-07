Dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL oldu? Son dakika 7 Ağustos dolar euro fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan anlık son dakika değişiklikleri ve 'dolar Euro fiyatları bugün ne kadar' sorusu günün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, tüm piyasaların odak noktası olurken dünya piyasalarında dolar, diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Peki, döviz kurları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos son dakika dolar Euro alış satış fiyatı…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 7 AĞUSTOS DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI!

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu gün içinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR

Alış: 5,5510

Satış: 5,5602

EURO

Alış: 6,1434

Satış: 6,2031

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