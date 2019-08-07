Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL oldu? Son dakika 7 Ağustos dolar euro fiyatları

ve euro bugün ne kadar kaç TL oldu? Son dakika 7 Ağustos dolar euro fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, piyasaların odak noktası olurken, bu savaş neticesinde piyasalardaki risk algısı yükseliyor ve TL başta olmak üzere tüm para birimleri Amerikan doları karşısında güç kazanıyor. Hal böyleyken, doların düşüşü ile ilgili de uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Özellikle psikolojik sınır olan 5.70’nin altına düşmesi ile birlikte doların 4.70 seviyelerine gelebilme ihtimali konuşuluyor. Peki, ve Euro bugün ne kadar? İşte 7 Ağustos dolar Euro alış satış fiyatı…

Giriş Tarihi: 7.8.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 10:25
Dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL oldu? Son dakika 7 Ağustos dolar euro fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan anlık son dakika değişiklikleri ve 'dolar Euro fiyatları bugün ne kadar' sorusu günün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, tüm piyasaların odak noktası olurken dünya piyasalarında dolar, diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Peki, döviz kurları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos son dakika dolar Euro alış satış fiyatı…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 7 AĞUSTOS DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI!

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu gün içinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR

Alış: 5,5510

Satış: 5,5602

EURO

Alış: 6,1434

Satış: 6,2031

CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

1 DOLAR KAÇ TL HESAPLAMA ARACI İÇİN TIKLAYINIZ!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL oldu? Son dakika 7 Ağustos dolar euro fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN