İhtiyaç olmazsa ödenen prim geri veriliyor

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AllianzHayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ve Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi adlı iki ürünü piyasaya sunduklarını belirterek, "Ayrıca, direkt eğitim sigortası olarak satılmasa da, Geri Ödeyen Yaşam Sigortası adını taşıyan bir diğer ürünümüz de bu amaca yönelik satın alınabiliyor. Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ile, sigorta priminin tamamını ilk yıl içinde tek seferde veya taksitler halinde ödeyerek çocuklarının yarınlarını güvence altına alabiliyor. Sigorta süresi sonunda yaşam kaybının gerçekleşmemesi durumunda da ödenen toplam prim tutarını geri ödüyoruz. Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi ise, sadece kaza sonucu karşılaşılabilecek finansal riskler karşısında, belirlenen süre boyunca çocuğun eğitim masraflarını karşılayarak, eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için güvence sağlayan bir sigorta" dedi.