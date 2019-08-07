Milli uçan araba vitrine çıkıyor

Savunma ve havacılık sanayinde 2002'de yüzde 20 olan yerlilik oranını 2018'de yüzde 65'e çıkaran, 11. Kalkınma Planı'nda ise bunu yüzde 75'e yükseltmeyi hedefleyen Türkiye, milli uçan araba konusunda da çok önemli bir adım attı. Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.



TEKNOFEST'TE UÇACAK

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu. Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti. Baykar'ın üretimini gerçekleştirdiği ilk yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havalık tarihinde tarihi bir rekora imza atmıştı. Pençe Harekâtı'nda da görev yapan TB2 SİHA Türk havacılık tarihinde 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türki itfa rekorunu da kırmıştı. BayraktarTB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı.

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