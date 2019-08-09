VW’yi bedava arsayla Çorum’a davet etti

VENEZÜELLA

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Yıllıkiş hacmi 75 milyar liraya ulaşan, Türkiye'nin en büyük 20 şirketi arasına iki firmasıyla giren Çorum merkezli Ahlatcı Holding, yeni otomobil fabrikası için Türkiye'yi seçen Volkswagen'i bilabedel arsa vererek Çorfum'a davet etti. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Gerekirse 1.1 milyon metrekarelik arsayı ben satın alıp Alman VW Grubu'na verebilirim" dedi. Ahlatcı, bu öneriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e aktaracağını da belirterek, "Yeter ki onlar Çorum'a fabrika yapmayı kabul etsinler. Çorum 900 milyon dolarlık ihracatıyla, bölgenin en önemli şehirlerinin başında geliyor. Böyle bir yatırım, Çorum'un ihracat hamlesini çok daha hızlandırır" dedi. Türkiye'deki 2 bin 500 civarında kuyumcu ile çalışan holding, yıllık 543 milyon dolar da ihracat gerçekleştiriyor. Bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ahmet Ahlatcı, Türkiye'nin zenginleşmesi için de dünyanın en önemli rezervleri arasında yer alan altının çıkartılması gerektiğini söyledi. Bunu yaparken çevreye zarar verilmemesi gerektiğini, altının tünellerle de çıkarılabileceğini belirten Ahlatcı, kur savaşları yaşanırken en önemli silahın altın olduğunu vurguladı.Ahmet Ahlatcı, kur tehdidine karşı altınla ticaretin en etkili yöntem olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü rezervleri olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, "Türkiye altın rezervi en fazla olan ülkelerden biri. 4 bin 500 ton civarında tespit edilmiş altın rezervimiz var. Bunlar işlenmeli. Türk Lirası tüm dünyada ticarette geçerli olmayabiliyor ama altın dünyanın her yerinde geçerli" dedi. Dünyanın en güçlü ülkelerinin gücünü altından aldığına işaret eden Ahlatcı, Türklerin kendi rezervlerini çıkarıp işleyecek gücü bulunduğunu ve zekasıyla da dünyaya örnek olduğunu da hatırlattı. Cironun yüzde 75'ini kuyum ve altın rafinerisi alanından sağlayan holdingin, 8 ilin doğalgaz dağıtımı, güneş enerjisi santralleri, otomotiv, AVM ve 2 hastanesi bulunuyor.Venezüellaaltınları hakkında da Ahmet Ahlatcı net konuştu. Ahlatcı, "Venezuela Devlet Başkanı Maduro altın rafinerisi kurmak istediklerini anlatınca Cumhurbaşkanımız da beni yanına çağırdı. En modern rafinerinin Türkiye'de bizde olduğunu anlattı ve rafineriyi incelemelerini tavsiye etti. Venezuela Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ziyarete geldi. Sonuçta bize Venezüella altını hiç gelmedi ve hiç işlemedik" diye konuştu.