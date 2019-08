Girişime 4 milyonluk yatırım

Elektronik ticaretin canlanmasını sağlayacak yeni fikirler teknoloji girişimlerinin projeleriyle ortaya çıkıyor. Teknoloji girişimlerini destekleyen Türk Telekom'un hızlandırma programı Pilot'un yedinci dönem girişimleri belli oldu. 9 ekip arasında e-ticaret ve perakende sektörüne yapay zekâ ve bulut teknolojisi kullanarak çözüm üreten girişimler dikkat çekti. Bu 9 ekibe 1.1 milyon TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile işbirliği yapma fırsatı sunulacak.

HER EKIBE 125 BIN TL DESTEK

Programa bu yıl rekor düzeyde başvuru olduğunu aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "PİLOT'un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar yılsonuna kadar toplamda 4 milyon TL'nin üzerine çıkacak" dedi. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını önemli ölçüde artırdıklarını vrgulayan Er, seçilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağladıklarını belirtti.



AKTİF ÖĞRENEN PLATFORM

B2Metric AI, şirketlerin karmaşık problemlerini yapay zekâ tabanlı çözebilmelerini sağlayan bulut ve on premise bazlı yazılım çözümü sunuyor. B2Metric AI özellikle finans, sigortacılık ve perakende sektörlerindeki firmaların, yapay zekâ teknolojileri ile veri toplama, veri temizleme ve işleme gibi analitik süreçlerini optimize ederek şirket kârlılıklarının artmasını sağlıyor.



GÖNDERİLER İÇİN ALTERNATİF BULUNDU

Pabbler, ?e-ticaret sitelerinin yurtdışına göndermek ya da iade almak istedikleri ürünlerin teslimatını gezginlerin valizlerindeki boşlukları kiralayarak gerçekleştiren bir lojistik platform olarak ortaya çıktı. Pabbler ile e-ticaret siteleri kısa zamanda ürünlerini teslim edebiliyor, gezginler de beraberlerinde götürdükleri ürünler üzerinden para kazanabiliyor.