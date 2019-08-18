Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ağustos 2019)

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu güncel olarak araştırılıyor. Vatandaşlar hem kişisel ihtiyaçları hem de yatırım amacıyla altını önemsiyorlar. Aynı zamanda gelenek ve göreneklerimizde de yer alan yastık altı altın saklama kültürü de bunun ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Yaz aylarının bitimine yaklaşılmışken düğün sezonunun da hala devam etmesi güncel altın fiyatlarının araştırılmasına sebep oluyor.

Buna göre; gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ayrıntılar..