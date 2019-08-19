Türkiye artık şampiyonlar liginde

BUGÜN NELER OLDU

Alman havayolu şirketi Lufthansa Grubu'nun Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Türkiye operasyonlarında ciro ve kârlılığı artırdıklarını bu nedenle çıkmayı değil büyümeyi istediklerini söyledi. Havayolu şirketlerinin İstanbul Havalimanı'nda kârlılığının düştüğüne yönelik iddiaların kendileri açısından doğru olmadığını dile getiren Geçer, "Türkiye'den neden çıkalım. 60 yıldır Türkiyede faaliyet gösteriyoruz ve iyi bir ciromuz var. Yeni havalimanı ile birlikte uzun vadede büyüme potansiyelimizde arttı" dedi.Havalimanın kapatılacağı yönündeki iddiaları ise komik olarak niteleyen Geçer, " ICAO gibi kurumlar havalimanı açılmadan önce gelip kontrol ederler ve standartlara uyumluluğa göre rapor verirler. Bu testlerden havalimanı hep başarıyla geçti. Bu kurumların havalimanı kapatma yetkisi de yok. Dünya genelinde İCAO ya üye 193 ülke ve yüzlerce havalimanı var. Ayrıca açılmış bir havalimanı kapatılması yapılabilecek en son şeydir ve bugüne kadar hiç bir havalimanı İCAO tarafından kapatılmadı" diye konuştu. Havalimanındaki uzun taksi süreleri ve mevsimsel sorunlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Geçer, "Uzun yürüme mesafeleri ve taksi her büyük havalimanında var. Singapur ve Atlanta havalimanlarına giderseniz orada da uzun mesafeler görürsünüz. Türk halkı şehrin içinde bir havalimanına çok alıştı. Biraz bunun sancısı yaşanıyor olabilir. Unutmamak lazım ki bu havalimanı uzun vadeli bir vizyonla yapıldı. Stratejik olarak doğru bir adım ve 10 sene sonrada ihtiyaçları eksiksiz karşılayan harika bir havalimanı olacak" dedi.Yurtdışından Türkiye'ye gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'na pozitif baktığının altını çizen Geçer, "Yurtdışından gelen arkadaşlarımız bize 'İstanbul'un bu kadar yeşil olduğunu bilmiyorduk' diyorlar. Eski havalimanından gelirken şehrin üzerinden iniyorduk. Şimdi kuzey bölgesindeki ormanları görerek iniyorlar. Bu bile Türkiye'nin imajı için önemli ve pozitif bir süreç" dedi. Havalimanının taşınma sürecini de en başından bu yana takip ettiklerini belirten Geçer, "Biz hızına yetişemedik ve taşınma süreci tereyağından kıl çeker gibi geçti ve gerçekten tebrik ettik. Orada insanlar gece gündüz fedakârlıkla çalıştı. Türkiye turizmde zaten şampiyonlar liginde ama hak ettiğini daha iyi alabilmesi için tanıtım ve markalaşma çalışmaları yardımcı olacak" diye konuştu.