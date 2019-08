Enerji sorunumuz kalmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olması planlanan Yusufeli Barajı'nın üretime geçmesi için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Limak Holding tarafından tamamen milli sermaye, Türk mühendis ve işçilerle inşa edilen ve ekonomiye 1.2 milyar liralık katkı sunacak barajda incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 bin personelin çalıştığı, yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanan baraj 2021'de tamamlanacak. Başkan Erdoğan, incelemeleri sırasında barajı göstererek, "Bu eser inanıyorum ki gövdesi bittiğinde, bir yıl sonra su tutma süreci bittiğinde dünyanın üçüncü Türkiye'nin de birinci barajı olacak. Böyle bir baraja sahip çıkacağız. Herkes bunu anlıyor mu? Bilmiyorum. Anlayan var anlamayan var" dedi. Erdoğan, bölgede 7 baraj bulunduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi: "Bu barajlar enerji ve sulamada önemli kaynak. 7 yılda kendini amorti edecek. Bu diğer şeylere benzemez. Geldi mi gelir. Burası enerji üretmeye devam edecek ve Türkiye'nin enerji sorunu kalmayacak." Hidroelektrik santrallerin çok önemli bir özelliğinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Termikdoğalgaz santrallerine benzemez. Kendimize enerjide yetme sürecine giriyoruz. Bu bakımdan HES'ler önemli. Limak'ın sadece burada değil Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıda (26) barajı var. Limak ailesine de teşekkür ediyoruz" dedi.Yusufeli Barajı, Artvin ili sınırları içerisinde, Çoruh Nehri üzerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonuyla Limak Holding tarafından tümüyle özkaynaklar kullanılarak Türk mühendisler tarafından hayata geçiriliyor. Toplam 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer beton kategorisinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı bu yüksekliği ile süper yüksek baraj kategorisinde yer alıyor. Baraj sahasının jeolojik ve topografik yapısı gereği, projeye özgü ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek uygulanıyor ve bu uygulamalarıyla dünya baraj literatüründe yer alıyor.GÖVDE beton hacmi 4 milyon metreküp olan Yusufeli Barajı gövdesinde; günlük ortalama beton döküm miktarı 7 bin metreküp olup, dünyada bu kategorideki barajlar ile kıyaslandığında, oldukça önemli bir rekora imza atılıyor. Baraj sahasında bulunan yaklaşık 800 metreküp/saat kapasiteli beton santralleri, ön soğutma ve ısıtma tesisleri ile iklim koşulları, mevsim değişikilikleri, hava sıcaklıkları gibi koşullardan etkilenmeksizin her koşulda beton üretilebiliyor. Proje sahasında 4 bin 500 olmak üzere, diğer destek personeli ile beraber 6 binin üzerinde personel görev yapıyor. Barajın 2021 yılında tamamlanarak ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.YERALTINDA planlanan santral binasında bulunan üç ünite ile toplamda 558 MW kurulu güce sahip projede, enerji yapılarında da hidromekanik/ elektromekanik montaj işleri ve beton döküm faaliyetleri eş zamanlı olarak hızla devam ediyorGÖVDE yüksekliğinde güncel olarak 130 metrekareye ulaşılan projede, beton santrallerinden baraj gövdesine beton transferi sağlamak için kablolu vinç ve beton konveyör hattı eş zamanlı olarak kullanılıyor. Kret kotunda kurulu olan ana beton santralinden alınan betonun transferi kablolu vinçler yardımıyla sağlanıyor. Kablolu vinçler 3 hat ile çalışıyor ve her bir hattın taşıma kapasitesi 28 ton. Taşıdığı her kova ise 9 m3 beton taşıyabilecek kapasitede.ÖTE yandan Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunup iskan duyurusuna müracaat eden ailelerden konutu kamulaştırılanlar için ikâmet şartı aranmayacak. Ayrıca değişiklikle, 11 Eylül 2014 tarihinden önceki 3 yıl içerisinde kamulaştırma sahasında ticari vergi kaydı olan iş yerinin öncelikle mülk sahibine hak sahibi olmaları şartıyla yeni işyeri, borçlandırılarak verilebilecek.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol ve koordinasyonuyla Yusufeli Barajı rölekasyon yolları yapılıyor. Baraj su tutmaya başladığında mevcut çevre ve bağlantı yollarının bir kısmı su altında kalacağından 72 km yeni yol, 56 km uzunluğunda toplam 39 tünel, dördü özel tasarım olmak üzere toplam 4.13 km uzunluğunda 23 köprünün de yapımı aynı anda devam ediyor. Yusufeli Barajı, Türk mühendisliğinin öz kaynakları ve özgün çözümleri ile geldiği noktayı gösteriyor.