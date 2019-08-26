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Son dakika haberi: son durum! Dolar bugün ne kadar kaç TL? kurları 2019

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin ve ABD arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle dolar dünya genelinde güvenirliliğini yitirirken yatırımcılar güvenli bir liman olarak altına yoğun ilgi gösteriyor. da vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar hareketleri ile ilgili son dakika haberlere buradan ulaşabilir ve canlı dolar kuru hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 2019 tarihli kurları...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:37
Son dakika haberi: Dolar kuru son durum! Dolar bugün ne kadar kaç TL? Döviz kurları 26 Ağustos 2019

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle "Dolar bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Kısa süreli spekülatif bir harekete neden olan Asya piyasalarındaki işlemlerin ardından gözler güncel kurlarına çevrildi. Dünya genelinde zun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyenler canlı olarak piyasalardaki hareketleri takip ediyor.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Haberimizde, canlı ve güncel rakamlar ile euro bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Dolar kuru son durum! Dolar bugün ne kadar kaç TL? Döviz kurları 26 Ağustos 2019
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