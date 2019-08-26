Son dakika haberi: Dolar kuru son durum! Dolar bugün ne kadar kaç TL? Döviz kurları 26 Ağustos 2019

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle "Dolar bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Kısa süreli spekülatif bir harekete neden olan Asya piyasalarındaki işlemlerin ardından gözler güncel döviz kurlarına çevrildi. Dünya genelinde zun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyenler canlı olarak piyasalardaki hareketleri takip ediyor.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

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